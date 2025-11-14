Se enfrentan Italia y Noruega por la fecha 10 del grupo I

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 15:45 horas, Noruega visita a Italia en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 10 del grupo I de las Eliminatorias.

Así llegan Italia y Noruega

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Italia en partidos de las Eliminatorias

Italia ganó su último duelo ante Moldavia por 4 a 0. El equipo local llega en gran forma por llevar 4 partidos previos sin caer, en los que sumó 20 goles a favor y ha sufrido 5 en contra.

Últimos resultados de Noruega en partidos de las Eliminatorias

Noruega viene de vencer a Estonia en casa por 4 a 1. Con 4 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 24 goles a favor y le han convertido en 2 ocasiones.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de junio, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Noruega se quedó con la victoria por 3 a 0.

Mientras que Noruega tiene asegurada la clasificación a la Play-Offs - Semifinal, Italia tiene la obligación de ganar para seguir vivo en el torneo de las Eliminatorias.

Horario Italia y Noruega, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.