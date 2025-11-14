Se enfrentan Italia y Noruega por la fecha 10 del grupo I

El próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 15:45 horas, Noruega visita a Italia en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 10 del grupo I de las Eliminatorias.
Así llegan Italia y Noruega
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Italia en partidos de las Eliminatorias
Italia ganó su último duelo ante Moldavia por 4 a 0. El equipo local llega en gran forma por llevar 4 partidos previos sin caer, en los que sumó 20 goles a favor y ha sufrido 5 en contra.
Últimos resultados de Noruega en partidos de las Eliminatorias
Noruega viene de vencer a Estonia en casa por 4 a 1. Con 4 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 24 goles a favor y le han convertido en 2 ocasiones.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de junio, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Noruega se quedó con la victoria por 3 a 0.
Mientras que Noruega tiene asegurada la clasificación a la Play-Offs - Semifinal, Italia tiene la obligación de ganar para seguir vivo en el torneo de las Eliminatorias.
Horario Italia y Noruega, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas