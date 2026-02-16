MLB: Ronald Acuña Jr. es la inspiración de este prospecto de Ligas Menores

Suscríbete a nuestros canales

Ya todos sabemos lo que es capaz de hacer Ronald Acuña Jr. dentro de un terreno de juego. Y es que ya sea por su bate, su guante o su velocidad, todas esas cualidades lo han llevado a convertirse en uno de los peloteros referencias del beisbol moderno, así como la fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Acuña, un modelo a seguir

Desde el pasado martes comenzó el Spring Training para todas las organizaciones de la MLB, las cuales tratarán de agarrar ritmo en las próximas semanas para llegar de la mejor manera al Opening Day. Uno de los equipos que quiere llamar la atención son los Piratas de Pittsburgh, quienes tienen en sus filas al prospecto número de este 2026.

El nombre de este prometedor pelotero es Konnor Griffin, cuya versatilidad lo ha llevado a defender el campocorto y los jardines con las sucursales Clase A, Clase A+ y Doble-A de su organización.

El chico de 19 años, que recibió la invitación a los entrenamientos primaverales del conjunto de Pittsburgh, atendió a los medios de prensa durante este domingo y confesó que Ronald Acuña Jr. es esa figura que trata de emular y que le ha servido como modelo de inspiración.

"Me encanta ver jugar a Ronald Acuña Jr. Era el jugador al que me gustaba imitar. Yo solo quiero aportar mucha energía y divertirme jugando, porque eso es lo que él hacía", comentó el prospecto norteamericano.