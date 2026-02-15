Rockville impuso su juventud para dominar a los maduros en el Clásico "Hylander" (GIII)

Suscríbete a nuestros canales

El purasangre Rockville ratificó su excelente condición física al adjudicarse la XXV edición del Clásico "Hylander" (GIII), disputado este domingo 15 de febrero en el Hipódromo La Rinconada. Bajo la conducción de Jhonathan Aray y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui, el ejemplar importado superó el exigente hándicap de 58 kilos para consolidar su primer éxito selectivo de la temporada.

Crónica de una victoria estratégica: La Rinconada

Tras el sonido del timbre, el veloz Forrest Gump tomó la punta con Jean Carlos Rodríguez, seguido de cerca por Padel. En este tramo inicial, los relojes marcaron un parcial de 26" para los primeros 400 metros. Mientras tanto, Rockville y Magicshadow accionaron a la expectativa en los puestos intermedios, al tiempo que Li Tre Fratelli cedía terreno debido a una mala partida.

Al cubrir los 800 metros en un registro exacto de 51", Jhonathan Aray ejecutó su movimiento decisivo. El hijo de Bernardini inició una fuerte lucha por el liderato frente al alazán Forrest Gump, duelo que acaparó la atención del público durante el segundo tramo de la competencia. Los parciales de 74"4 para los 1.200 metros y 99"1 para la milla anticiparon el desenlace.

En la recta decisiva, el ímpetu de Rockville fue superior. El joven corredor sacó a relucir su clase, se desprendió de sus rivales y cruzó la meta con una cómoda ventaja de tres cuerpos y un cuarto. El tiempo global para la distancia fue de 112"3.

Resultados y dividendos: Clásico "Hylander"

La pizarra oficial se completó con Forrest Gump en el segundo lugar, escoltado por Li Tre Fratelli, el argentino Tuco Salamanca y Padel en la quinta posición. El dividendo al ganador se ubicó en Bs. 72,11.

Con este triunfo, Rockville elevó su récord personal a seis victorias en diez presentaciones en suelo venezolano. Asimismo, el éxito representa el tercer Clásico "Hylander" para el jinete Jhonathan Aray, mientras que el preparador Carlos Luis Uzcátegui inscribió su nombre por primera vez en el historial de esta importante prueba.