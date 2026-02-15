¡Las vueltas del fútbol! Cuando el alumno decide desafiar al maestro

Suscríbete a nuestros canales

En el fútbol, el conocimiento es una herencia que pasa de un entrenador a otro. Sin embargo, el destino suele ser caprichoso y obliga a los discípulos a enfrentar a quienes les enseñaron todo. No es solo un dicho; es una realidad táctica que añade una carga emocional única a los banquillos.

El caso más reciente que se hizo notar en todas las partes del mundo se produjo en la UEFA Champions League. Álvaro Arbeloa, formado bajo la sombra de José Mourinho en Madrid, protagonizó un giro de guión digno de una película.

The "Special One" derrumbó a Árbeloa

En la última jornada de la fase de liga, el Benfica de Mourinho no solo venció al Real Madrid de su alumno (por cuatro goles a dos), sino que lo dejó fuera de los ocho mejores de la clasificación, obligándolo a jugar los play-offs para asegurar su pase a octavos de final.

Este duelo de pizarras es el último ejemplo de una larga tradición de “traiciones” deportivas. En estos partidos, el factor sorpresa casi no existe porque ambos se conocen de memoria. El maestro ve sus propios trucos reflejados en el planteamiento del alumno, mientras que el joven usa las herramientas que le dieron para derribar el pedestal de su creador.

Ahora que el sorteo ha decidido que vuelvan a verse las caras en una eliminatoria a vida o muerte, es el momento perfecto para mirar hacia atrás. Repasamos la historia de aquellos estrategas que, tras años aprendiendo en silencio, decidieron dar el paso al frente para desafiar el legado de sus referentes en el terreno de juego.

Mourinho celebrando el triunfo contra Real Madrid

Alumnos contra mentores

Arteta vs Guardiola

El caso de Mikel Arteta y Pep Guardiola es, quizás, el más conocido de la era moderna. Durante años, Arteta fue la mano derecha de Pep en el Manchester City, el encargado de pulir detalles individuales y de entender la estructura del “juego de posesión”.

Cuando el Arsenal llamó a su puerta, Mikel se llevó consigo la metodología y la adaptó para combatir al sistema original. Los duelos entre Arsenal y City se han convertido en una partida de ajedrez donde ambos conocen el siguiente movimiento del otro antes de que ocurra.

Gattuso vs Ancelotti

La relación entre Gennaro Gattuso y Carlo Ancelotti trasciende lo profesional; es casi paterno-filial tras la época dorada en el AC Milan. Sin embargo, cuando el destino los cruzó en los banquillos de la liga española (Valencia vs Real Madrid), la mística cambió.

Gattuso intentó imprimir a sus equipos el orden y la calma que “Carletto” le enseñó, pero con su propio sello de intensidad. Por su parte, Ancelotti observaba desde la otra área técnica cómo aquel mediocentro que una vez fue sus pulmones en el campo, ahora intentaba asfixiar su juego asociativo.

Löw vs Klinsmann

En 2006, Jürgen Klinsmann y Joachim Löw cambiaron la cara del fútbol alemán para siempre. Klinsmann era la imagen y la motivación; Löw, el cerebro táctico en la sombra. Años después, el Mundial de Brasil 2014 los enfrentó en un Alemania contra Estados Unidos.

Fue el choque entre el hombre que inició el cambio y el estratega que lo llevó a la perfección técnica. En ese partido, quedó claro que Löw había logrado independizar la táctica de la motivación, demostrando que el asistente había superado la visión original de su jefe de filas.

Bielsa vs Simeone

La historia cruzó a Marcelo Bielsa y Diego Simeone en un Athletic Club contra Atlético de Madrid. El "Cholo", que fue dirigido por Bielsa en la selección argentina, tomó la disciplina y el rigor del “Loco”, pero los transformó en un sistema de resistencia y contragolpe.

Mientras Bielsa buscaba la belleza a través del ataque incesante, Simeone buscaba la redención a través del resultado. Fue la prueba de que un alumno puede tomar los valores de trabajo de su maestro y construir una estructura completamente distinta, basada en la eficacia por encima de la lírica.

Zidane vs Ancelotti

Pocos casos son tan elegantes como el de Zinedine Zidane frente a Carlo Ancelotti. “Zizou” fue el aprendiz de lujo en la conquista de la “Décima” con el Real Madrid. Cuando se midieron en los cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, el mundo vio una transferencia de mando definitiva.

Zidane aplicó la calma y la gestión humana aprendida de Carlo, pero le añadió un gen competitivo letal. El Madrid del francés terminó superando al Bayern de Ancelotti, confirmando que el pupilo había aprendido a dominar los tiempos de Europa mejor que nadie.

Alonso vs Guardiola

Xabi Alonso es, probablemente, el alumno más aventajado de la escuela de Pep Guardiola en el Bayern de Múnich. Como jugador, Xabi era el entrenador dentro del campo para el estratega catalán.

Verlos enfrentarse en un Real Madrid contra Manchester City en la Champions League bajo la nueva dirección de Alonso añade una capa de complejidad superior. El vasco utiliza la posesión de Guardiola pero le inyecta una verticalidad y una solidez defensiva que recuerda a sus años con Mourinho.

Dicho partido terminó 2-1 a favor de Pep, pero fue uno de los mejores partidos de la "Casa Blanca" en lo que va de la temporada 2025-26.