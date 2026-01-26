Xabi Alonso contactado por club histórico tras salir del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La era de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid no terminó con el éxito que él esperaba, tras perder una final (la Supercopa de España) nada más y nada menos que con su eterno rival, el FC Barcelona.

Sin embargo, pese al recorrido en el banquillo merengue, en el que fue ampliamente cuestionado y distintas corrientes apuntan a los jugadores como responsables de ese desenlace, el técnico tendría rápidamente un camino para volver a la acción.

Según informó el medio francés RMC Sport, esa contacto habría llegado de un importante club europeo. Se trataría del Liverpool, equipo en el que también mantuvo una buena etapa como jugador entre 2004 a 2009,

"Tras ser destituido de su cargo como entrenador del Real Madrid hace dos semanas, Xabi Alonso está despertando interés en Europa, particularmente por parte del Liverpool, su antiguo club, que al parecer se ha puesto en contacto con él para plantearle un posible traspaso el próximo verano", apuntó RMC.

El plan de Liverpool con Xabi Alonso

Pese a que se reveló esta posible pretensión en el club inglés, ahora que el español está sin equipo al mando, el plan no estaría previsto para los próximos días, sino que apunta al final de temporada.

Sí, justamente la información revelada apunta que Alonso ha sido sondeado por el Liverpool, primero con la mira en evaluar su interés en volver a los banquillos y en especial al de Anfield, pero para el próximo verano.

En el conjunto de la Premier League querrían tomarse con calma la decisión, mientras a cargo sigue un Arne Slot, que no estaría pasando su mejor etapa como mandamás de ese vestuario.

Que Xabi Alonso sea opción en este momento también es gracias a la presión del neerlandés, que atraviesa una mala racha entre con sus dirigidos desde finales de septiembre y finales de noviembre. En ese periodo ya son hasta nueve derrotas en 12 partidos, mientras son sextos a 14 puntos del Arsenal, el líder del torneo, y está fuera de las posiciones que dan entrada a la Champions.