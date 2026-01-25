Tabla de posiciones en LaLiga tras la victoria de Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona de Hansi Flick llegaba este domingo 25 de enero con una misión clara a su duelo en LaLiga ante Real Oviedo. Ganar era el objetivo si querían recuperar la cima del torneo, que habían perdido momentáneamente por la victoria del sábado del Real Madrid ante Villarreal (0-2).

Pues bien, los culés pudieron llevarse los tres puntos en el Camp Nou con la victoria 3-0 ante el cuadro oviedista, que le permitió llegar a los 52 puntos en la competición, por los 51 de los merengues.

Asimismo, en la misma jornada 21 el otro conjunto que dio el golpe sobre la mesa fue el Atlético de Madrid, que se aprovechó de su victoria de este domingo ante Mallorca (3-0) y la derrota del submarino amarillo contra los madridistas, para tomar en solitario el tercer lugar en la tabla general con 44 unidades, dejando atrás los 41 de Villarreal (que tiene un partido menos).

Hay que decir que hasta el momento quien completa ese top 5 de esta edición liguera es el Espanyol con 34 puntos. Eso sí, con el riesgo de perderlo con Betis que tiene su partido en la fecha con Alavés y -de ganar- superaría ese puntaje para llegar a 35.

Barcelona complica mucho más al Oviedo en LaLiga

El otro torneo que se suele jugar y por el que muchos focos siempre están pendientes está en la permanencia de la categoría. Ahora mismo, Oviedo mantiene su cuadro muy complicado tras sumar una nueva derrota y continuar en esa última casilla con 13 puntos.

El equipo más cercano que tienen en este momento es Levante, que ganó a Elche 3-2 en la jornada y llegó a 17 puntos, cuatro menos que el otro equipo hasta ahora en descenso, el Getafe (Mallorca también tiene el mismo puntaje, pero mejor diferencial de goles), que jugará su partido este domingo ante Girona.

Para todos los anteriores el norte en este momento lo marca Rayo Vallecano, que se ubica en la casilla 16 con 22 puntos, después de no poder sumar contra Osasuna (1-3).

Finalmente, la próxima jornada de LaLiga iniciará el próximo viernes 30 de enero con el duelo entre Espanyol ante Alavés. Barcelona, por su parte, jugará el sábado 31 con Elche y el Real Madrid disputará su encuentro el domingo contra Rayo Vallecano.