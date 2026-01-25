Barcelona golea y vuelve a la cima de LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona FC le pegó una goleada de 3-0 al Real Oviedo, partido correspondiente de la LaLiga española y que le permite al club catalán volver a la cima de la tabla de posiciones. El conjunto azulgrana supo capitalizar los desajustes defensivos del cuadro asturiano en la segunda mitad para obtener una victoria que le otorga un punto de ventaja sobre el Real Madrid.

Una primera mitad de resistencia asturiana

Pese a las cinco rotaciones que hizo Hansi Flick, con la intención de darle descanso a los más habituales por el próximo duelo europeo ante el Copenhague, el Barcelona se mostró impreciso y atascado durante los primeros 45 minutos. El Real Oviedo, bajo la dirección de Guillermo Almada, planteó una presión intensa y constantes interrupciones que incomodaron el ritmo local, logrando llegar al descanso con el marcador igualado y habiendo generado opciones de peligro mediante transiciones rápidas.

Segundo tiempo demoledor

La paridad se rompió en el minuto 52, cuando la presión de Lamine Yamal provocó un error de David Carmo que Dani Olmo convirtió en el 1-0. Solo cinco minutos después, Raphinha interceptó un pase corto de David Costas para firmar el 2-0 con un remate picado.

La goleada se cerró con una acción destacada de Lamine Yamal, quien conectó un remate de chilena tras un centro bombeado de Olmo para establecer el 3-0 definitivo. Tras el tercer tanto, el equipo local administró la ventaja sin sobresaltos bajo una intensa lluvia que marcó el tramo final del encuentro.

Situación en la tabla

Con este resultado, el Barcelona suma tres puntos fundamentales para mantenerse en la cima de la clasificación liguera. Por su parte, el Real Oviedo se marcha de vacío tras su primera visita al Camp Nou en 25 años y continúa en la última posición del campeonato, a pesar de la combatividad mostrada durante gran parte del choque.

Time line del juego