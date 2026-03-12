Definidos los cuartos de final: El camino a la gloria en el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Tras una fase de grupos cargada de sorpresas y un nivel competitivo altísimo, el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 entra en su etapa más crítica. Los ocho mejores equipos del planeta han asegurado su lugar en los cuartos de final, donde se enfrentarán en partidos de vida o muerte para decidir quiénes viajarán a Miami en busca del trofeo.

Los sobrevivientes de la primera fase

Dos escuadras de cada uno de los cuatro grupos lograron superar el primer filtro del torneo. En el Grupo A (San Juan), Canadá dio la sorpresa al avanzar como líder, seguido por Puerto Rico. En el Grupo B (Houston), Italia se consolidó en la cima, dejando a Estados Unidos en el segundo puesto.

Por su parte, el Grupo C (Tokio) cumplió con los pronósticos al clasificar a Japón como invicto y a Corea del Sur en la segunda posición. Finalmente, el Grupo D (Miami) cerró con la República Dominicana a la cabeza, mientras que Venezuela se quedó con el segundo cupo tras una intensa lucha.

Calendario de los cuartos de final

La acción se dividirá entre las sedes de Miami y Houston, con enfrentamientos que prometen paralizar a las fanaticadas de todo el mundo.

Viernes 13 de marzo

Corea del Sur vs. República Dominicana: El primer choque de la jornada enfrentará al segundo del Grupo C contra el ganador del Grupo D. Los dominicanos actuarán como locales en el LoanDepot Park de Miami a las 6:30 P.M. (Hora del Este de EE. UU.).

Estados Unidos vs. Canadá: Un duelo norteamericano con aroma a revancha. El equipo estadounidense (2do del Grupo B) se medirá ante el sorprendente líder del Grupo A, Canadá, a las 8:00 P.M. en el Daikin Park de Houston.

Sábado 14 de marzo

Italia vs. Puerto Rico: La escuadra italiana (1ro del Grupo B) buscará mantener su invicto cuando reciba a los boricuas (2do del Grupo A) en el primer turno de Houston, programado para las 3:00 P.M.

Venezuela vs. Japón: El cierre de la fase será un choque de alto voltaje entre el segundo del Grupo D y el vigente campeón, Japón (1ro del Grupo C). El encuentro será en Miami a las 9:00 P.M.

El camino a la gran final

Una vez concluidos estos cuatro enfrentamientos, el torneo se trasladará exclusivamente al LoanDepot Park de Miami para la etapa definitoria.

Las semifinales se disputarán en días consecutivos, el 15 y 16 de marzo, donde los ganadores de los cruces previos lucharán por el pase al partido por el campeonato. La gran final, el evento cumbre que coronará al nuevo monarca del béisbol mundial, se llevará a cabo el martes 17 de marzo.