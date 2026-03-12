Champions League: Sorpresas y goleadas en los juegos de ida de octavos de final

Suscríbete a nuestros canales

Las noches mágicas que solo ofrecen los juegos de la Champions League regresaron por todo lo alto. Entre el martes 10 y miércoles 11 de marzo se disputaron los choques de ida de estos octavos de final, cuyos resultados dejaron un par de goleadas y varias sorpresas.

Emociones e intensidad en la Champions League

Si hablamos justamente de resultados sorpresivos, sin duda que la victoria del Galatasaray se lleva todos los honores, ya que se hicieron fuertes en casa para imponerse sobre Liverpool. Por su parte, Bodo/Glimt sigue soñando en grande y goleó al Sporting Club en territorio noruego.

Por su parte, solo dos compromisos finalizaron con empate y en ambos hubo protagonismo de equipos ingleses. Durante el día martes, Newcastle dejó escapar un importante triunfo sobre la hora ante el FC Barcelona; mientras que el miércoles, Arsenal sudó de más para empatarle al Bayer Leverkusen.

Respecto a las goleadas, Bayern Múnich no tuvo piedad en su visita a Atalanta para dejar la llave prácticamente liquidada. En la capital francesa, a su vez, PSG hizo los deberes frente al Chelsea con una 'manito', algo que también logró el Atlético de Madrid ante el Tottenham.

Para cerrar, el Real Madrid dejó atrás su mala racha en liga y firmó uno de sus mejores juegos de este 2026, esto luego de vencer al Manchester City con mucha autoridad en el Santiago Bernabéu.

Resultados de los octavos de final (ida) de la Champions League