Champions League: Un penal salvó al Arsenal de la caída en Europa

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League siguió su curso este miércoles 11 de marzo con la continuidad de los octavos de final y la jornada arrancó con un igualado compromiso entre Bayer Leverkuse y Arsenal.

El cuadro inglés debió aterrizar en BayArena para encaminar la serie, sin embargo, los locales plantaron más cara de lo que se pensó en el análisis previo. De hecho, 'los gunners' tuvieron que venir al remolque.

Justamente, el Leverkusen abrió el marcador al 46' con un tanto de Robert Andrich, que se ubicó de gran forma en el área y logró impactar la ejecución de un tiro de esquina.

A partir de ese momento, los dirigidos por Mikel Arteta intentaron encontrar espacios, aunque de forma infructuosa ante un Bayer bien cerrado y con una idea de partido concreta.

El penal salvador para Arsenal

El acontecer en el partido no varió para la segunda parte. El Arsenal por obligación y jerarquía de plantilla lo intentó, con algo de mayor posesión, pero sin la claridad necesaria para herir a la entidad alemana.

Ese guion se repitió una y otra vez, con una línea defensiva del Bayer bien platada y organizada para repeler los ataques 'gunners', que perdieron profundidad desde la salida de Bukayo Saka al 60'.

Solo un penal en el epilogo del partido pudo salvar a un Arsenal sin demasiadas ideas, que al minuto 89' cambió por gol Kai Havertz y cambió el panorama de la serie para la vuelta en el Emirates Stadium el próximo 17 de marzo.