Reniel Rondón tras la victoria: "Daremos lo mejor en la pista de La Rinconada para triunfar"

El jinete Reniel Rondón, profesional con experiencia internacional, mantiene la guardia en alto. Pese a la ausencia de victorias en lo que va de temporada, su dedicación en los entrenamientos diarios es total con un solo objetivo: el reencuentro con el triunfo.

Las estadísticas respaldan su labor sobre el sillín. Aunque el primer lugar le es esquivo en este meeting, Rondón acumula cuatro segundos y tres terceros puestos, cifras que le otorgan un sólido 33% de efectividad en el marcador. Sus conducidos ocupan de forma recurrente los puestos de vanguardia en las 21 actuaciones cumplidas hasta la fecha.

Durante la mañana de ajustes este jueves, el joven látigo mostró una actividad incesante. Cumplió con cada preparador que le brindó la confianza, labor que se traduce en cinco compromisos de monta para este domingo. Tras finalizar sus ejercicios en la pista, Rondón conversó en exclusiva con el equipo de Meridiano Web.

Todos los compromisos son en el 5y6 nacional y el primero de ello es con la yegua Reina Fabricia que conoces a la perfección.

-Lo volvemos a intentar con ella, tenemos un contratiempo que puede ser el puesto de partida que esta vez le corresponde el de afuera. De verdad buscaremos una buena partida, pegarnos a la baranda lo más pronto posible y hacer buena carrera con ella con la cual tenemos muchas esperanzas.

Acto seguido en carrera de 11 ejemplares en recorrido de 1.400, montas por primera vez al ejemplar Ademan.

- Agradezco la oportunidad al entrenador Márquez. No conocía al ejemplar previamente; sin embargo, hoy tuve la ocasión de ejercitarlo y su condición física es impecable. El purasangre atraviesa un gran momento y esperamos cumplir una destacada actuación este domingo.

Tercera válida y por tercera vez vas a montar a la yegua Starship Gold del entrenador David Palencia.

- Para este compromiso, el puesto de partida me favorece. Saldremos por el puesto uno, una ubicación ideal para el recorrido proyectado. Considero que, con el favor de Dios, obtendremos la victoria en esta oportunidad.

Otro ejemplar con chance y que reaparece luego de 112 días sin correr, Super Explosiva. ¿Qué nos puedes decir?

- El entrenador mantiene altas expectativas para este compromiso. Hoy (miércoles) cumplí una sesión de reconocimiento en el aparato de partidas con la yegua; el ejercicio fue positivo y el entusiasmo en la cuadra es total. Afrontamos la carrera con mucha fe en su capacidad.

Sexta Válida: Carreras La Rinconada Montas

Cierras en la sexta válida con el ejemplar Manoepiedra que en su última viene de partir mal.

- Nuevamente asumo la responsabilidad sobre su lomo. Expreso mi agradecimiento al preparador Peraza por la confianza; el equipo mantiene altas esperanzas con este ejemplar y daremos lo mejor en la pista.