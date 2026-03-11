Clásico Mundial: Venezuela quiere confirmar su paternidad sobre Sandy Alcántara

Suscríbete a nuestros canales

Llegó el momento más esperado por muchos en la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol de 2026. Este miércoles 11 de marzo, Venezuela y República Dominicana chocarán en el loanDepot Park de Miami, en un duelo de equipos clasificados a los cuartos de final, pero con el liderato del Grupo D en juego.

Para este compromiso, el manager de República Dominicana, Albert Pujols, ha decidido darle la responsabilidad de abrir al derecho Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami. El diestro además buscará revancha ante Venezuela, luego de haber sido castigado por los criollos en la edición de 2023.

Sin embargo, Alcántara tendrá que ajustar bastante si quiere tener éxito ante los bateadores venezolanos, ya que no solo está presente el recuerdo del duelo de 2023, sino que además, el serpentinero quisqueyano tiene números que no son del todo positivos ante los jugadores criollos, lo que sin duda puede ser aprovechado por los nuestros.

Sandy Alcántara vs Venezuela

En Grandes Ligas, Sandy Alcántara acumula una buena cantidad de enfrentamientos ante la gran mayoría del roster venezolano que está presente en este Clásico Mundial de Beisbol. En general, podría decirse que el diestro tiene una gran cantidad de razones para estar preocupado de cara a este duelo.

Así le va a Alcántara contra los bateadores criollos del WBC: