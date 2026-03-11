MLB: Freddy Fermín hace méritos para ser titular en San Diego

Suscríbete a nuestros canales

El Spring Training, como de costumbre, se presenta como una oportunidad para que los peloteros demuestren las razones por las que deben ser piezas fundamentales de sus respectivas organizaciones dentro del mejor beisbol del mundo. Justamente, eso es lo que ha logrado hacer Freddy Fermín en lo que va de 2026.

Luego de llegar vía cambio a San Diego en julio de 2025, el careta criollo ha batallado para impresionar en su nueva franquicia, y lo ha hecho con éxito, al punto de que en enero firmó un contrato de un año y 2.1 millones con el conjunto "fraile", para pelear la receptoría con Luis Campusano.

De momento, se puede decir que las cosas marchan más que bien para Freddy Fermín, quien ha logrado mostrar excelentes números ofensivos en lo que va de los entrenamientos primaverales, lo que, aunado a su característica buena defensa, lo deja en una posición más que favorable para hacerse con el puesto para el día inaugural.

Freddy Fermín no para de batear

Este martes 10 de marzo, Freddy Fermín conectó un imparable en tres turnos al bate en el triunfo de San Diego ante Angelinos de Los Ángeles, por pizarra de 10-2. De esta manera, el criollo mantiene una línea ofensiva de .421/.421/.684/1.105 en lo que va de Spring Training.

Su competidor por el puesto en San Diego, Luis Campusano ha tenido, en cambio, una gran cantidad de problemas en la caja de bateo en lo que va de los entrenamientos primaverales, al batear apenas para .167/.231/.208/.439, lo que lo deja en clara desventaja con respecto al criollo, que sigue demostrando ser un pelotero infravalorado en el mejor beisbol del mundo.