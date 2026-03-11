63 purasangres nominados para el Louisiana Derby (G2) y su bolsa de un millón de dólares

Suscríbete a nuestros canales

La temporada en el histórico hipódromo de Fair Grounds alcanzará su punto máximo el próximo sábado 21 de marzo. La jornada contará con el Louisiana Derby (G2), una competencia que no solo presume una bolsa de $1,000,000, sino que otorga 100 puntos al ganador en la ruta hacia el Kentucky Derby.

Esta prueba, disputada en un exigente recorrido de 1 3/16 millas (1,900 metros) sobre arena, cerró sus nominaciones el pasado sábado 7 de marzo con una lista de 63 aspirantes. Los propietarios que decidan ratificar su participación deberán pagar una cuota de inscripción de $5,000, mientras que las nominaciones suplementarias (para aquellos no incluidos en la lista inicial) tiene un costo de $20,000.

Paladin y la armada de Brad Cox encabezan la lista

La edición 113 de este cotejo tiene como figura central a Paladin. El pupilo de Chad Brown, que actualmente lidera la tabla clasificatoria y el favoritismo en las apuestas a futuro, buscará repetir su éxito en Fair Grounds tras imponerse con solvencia en el Risen Star (G2).

Por su parte, el entrenador Brad Cox blinda su participación con una impresionante lista de nominados. Entre ellos destaca Commandment, reciente ganador del Fountain of Youth (G2), además de prospectos como Confessional, Autobahn, Arabia Wild, Easterly y Fulleffort, lo que constituye un bloque de 16 ejemplares bajo su cuidado que aspiran a la gema de Luisiana.

Fecha de inscripciones

El proceso oficial de inscripciones para el Louisiana Derby y el resto del programa selectivo se llevará a cabo este martes 14 de marzo. La cartelera de ese sábado será de alto impacto, donde se incluye también las Fair Grounds Oaks (G2) con $400,000 en premios y el New Orleans Classic (G2) con una recompensa de $500,000.