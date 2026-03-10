Entérate de las yeguas ganadoras de Antonio Bellardi que ingresaron en el historial del Clásico Gustavo J. Sanabria (GII)

Suscríbete a nuestros canales

A la altura de la sexta competencia será correrá la quincuagésima primera edición del Clásico Gustavo J. Sanabria (GII), esto como parte de la programación de la reunión número 12, a realizarse el domingo 15 de marzo en el hipódromo La Rinconada. El llamado será para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, en distancia de 2.000 metros.

Esta selectiva rinde tributo a la memoria de un auténtico pionero y pilar fundamental del hipismo en Venezuela. Gustavo J. Sanabria no solo ejerció la presidencia del Jockey Club Venezolano, sino que además desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la infraestructura hípica nacional. Su visión y compromiso resultaron determinantes para la edificación de los antiguos hipódromos de Sabana Grande y El Paraíso, hitos arquitectónicos que marcaron el inicio de la pasión por el purasangre en nuestro país.

Antonio Bellardi: Entrenador más victorias Gustavo J. Sanabria La Rinconada Datos Hípicos

Uno de los entrenadores profesionales que se mantiene activo en el óvalo caraqueño es Antonio Bellardi, quien obtuvo un total de cinco triunfos en este importante clásico.

Bellardi ganó con las yeguas: La Emperadora (2000), Gran Bárbara (2003), conducida por Ángel Alciro Castillo, Danielle Slew (2005), con la monta de Johan Aranguren, Fantasy Parts (2006), fue montada por el recordado Roger Rengifo y Dubai Queen (2009) fue conducida por el mismo Rengifo.

