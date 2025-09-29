Mira el tiempo que tenía Antonio Bellardi sin ganar dos carreras en una misma tarde

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 28 de septiembre se realizó la reunión número 37 del tercer meeting del año, la cual contó con una programación de 12 competencias que incluyó una Condicional Especial para caballos de tres y más años nacionales e importados.

El monto sellado para el 5y6 Nacional fue de Bs. 148.167.600,00 convirtiéndolo en el récord número 24 de manera consecutiva. Los ganadores con cinco aciertos fueron de 61987 boletos por lo que el premio será de Bs. 331,29, mientras que un total de 12004 ganadores con los seis de la fama cobrarán la cantidad de Bs. 6.006,03.

Doblete: Entrenador La Rinconada

El reconocido entrenador de purasangres Antonio Bellardi, fue el más destacado al visitar al recinto de ganadores en dos ocasiones.

Bellardi inició el triunfo por intermedio de la yegua Sra Champ en la quinta carrera del ciclo no válido con la magistral conducción del látigo Jean Carlos Rodríguez, para el Stud Da Camara. Dejó un tiempo de 74’’2 para la distancia de 1.200 metros y abonó dividendo de Bs. 487,96.

Mientras que la segunda victoria fue en la conocida carrera de los acumulados (sexta válida) con el ejemplar Bendito, conducido por el aprendiz Oliver Medina, con tiempo de 68 segundos exactos para los 1.100 metros del recorrido.

Reunión 37: Tiempo Sin Ganar Entrenador La Rinconada

Bellardi llega a un total de tres victorias en lo que va de este año y la última vez que consiguió el doblete en una misma tarde de la jornada fue el 25 de junio de 2023 con Combination y Magnánime.