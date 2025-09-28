El 5y6 se presenta por vigésima cuarta semana consecutiva con monto récord en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de La Rinconada se desarrolla este domingo 28 de septiembre la trigésima séptima reunión, con una programación de 12 carreras, sin eventos selectivos, pero se incluyó una Condicional Especial para Caballos nacionales e importados de tres y más años.

Datos hípicos: La Rinconada

La primera de las carreras no válidas en distancia de 1.200 metros se la llevó el dosañero debutante Banderas (número 2), con la monta de Jhonathan Aray y el entrenamiento de Gabriel Márquez, con un tiempo de 74 segundos exactos y abonó un dividendo de 97,80 a ganador.

Luego en la segunda prueba para el mismo recorrido de 1.200, el triunfo fue para la dosañera importada debutante Star fo God (USA) (número 6) con Robert Capriles en el sillín y Pedro Coronil en la preparación, por lo que dejó crono de 72.4 y arrojó un dividendo de 57,57 bolívares a ganador.

En la tercera de las no válidas nuevamente para la misma distancia, se lo llevó Father Heart (número 1), con un tiempo oficial de 72.4 para dejar un dividendo de Bs. 58,03 a ganador.

La cuarta de la tarde de carreras fue para la victoria de Bucare (número 11), conducido por Francisco Quevedo y presentado por Dany Pimentel, por lo que, generó un pago de Bs. 136,64 a ganador.

La quinta de la no válida, el triunfo fue para Sra Champ (número 4), montada por Jean Carlos Rodríguez y preparada por Antonio Bellardi para los colores del Stud Da Camara, con un crono de 74.2 para los 1.200 metros y pagó un dividendo de Bs. 487,96 a ganador.

Para cerrar el ciclo de no válido, se disputó la Condicional Especial para Caballos de tres y más años Nacionales e Importados, Ganadores (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros, por lo que Li Tre Fratelli fue el cincoañero que visitó al recinto de ganadores, con la monta de Jhonathan Aray y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui, con tiempo de 86.1, al mismo tiempo pagó un dividendo de Bs. 57,18 a ganador.

Monto 5y6: La Rinconada

El monto recaudado del monto sellado para el juego del 5y6 Nacional para esta reunión 37 fue de Bs. 148.167.600,00, una cifra récord por vigésima cuarta semana, de los cuales, Bs.20.743.464,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares, mientras para los ganadores con los seis de la fama, se repartirá Bs. 80.010.504,00.