Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°37 en el hipódromo La Rinconada

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 28 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Quality Princess 12 Linda Ilusión 10 Elorza Princess 5 Lady Rocket 2 Waya Waya 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Universal Joy (Usa) 14 Rachells Mania (Usa) 7 Honey Time 6 Super Explosiva 3

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS St German 9 Quantum Leap 7 El Hacha 5 Black Anthony 5 Rio Manso 1 Absoluto 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Grandiossus 11 Pan de Azúcar 10 My Returning Mate 5 Noqueador 2 Ganbatte 1 Drako 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Benicia (Arg) 14 Kalsa 9 Vienna Dinamita 2 Catira Mercedes (Usa) 2 Anasoli 1 Bella Luz 1 Encantadora 1

SEXTA VÁLIDA