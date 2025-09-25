Hipismo

Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°37 en el hipódromo La Rinconada

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por Meridiano

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 03:25 pm
Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°37 en el hipódromo La Rinconada
Foto: David Urdaneta
Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

NOTAS RELACIONADAS

¡Este domingo 28 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Quality Princess  12
Linda Ilusión 10
Elorza Princess 5
Lady Rocket 2
Waya Waya 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Universal Joy (Usa)  14
Rachells Mania (Usa) 7
Honey Time 6
Super Explosiva 3

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
St German 9
Quantum Leap 7
El Hacha  5
Black Anthony  5
Rio Manso 1
Absoluto 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Grandiossus 11
Pan de Azúcar 10
My Returning Mate 5
Noqueador 2
Ganbatte 1
Drako 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Benicia (Arg)  14
Kalsa 9
Vienna Dinamita 2
Catira Mercedes (Usa) 2
Anasoli 1
Bella Luz 1
Encantadora 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Bendito 14
Cosmos 6
Rey Enigma  5
My Five Mate 2
The Big Louis 2
Base Armador 1

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Park Racing
Jueves 25 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo