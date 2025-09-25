El dato de oro: Te decimos cuál es el "robo" que toda Venezuela espera en la segunda válida para el 5y6 dominical

Hipismo

Un dato clave que es indescartable para esta prueba del juego de las mayorías

Por Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 12:06 pm
Foto: José Antonio Aray.
El telón se levanta para la reunión 37 en La Rinconada. El domingo 28 de septiembre, 12 carreras capturarán la atención de los aficionados, que incluye una condicional especial que reúne a caballos nacionales e importados de tres años y más años y no tendrá prueba selectiva de grado.

Los aficionados disfrutarán de un espectáculo de carreras lleno de emoción y sorpresas en cada competencia.

Robo de toda Venezuela: Yegua 5y6 Datos hípicos

La octava del programa, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, es reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.300 metros.

Dentro del lote de 11 competidoras se encuentra inscrita Súper Explosiva (número 10), una hija de Gala Award en Princesa Miranda, contará con la conducción del “Misil” falconiano Robert Capriles y la presentación de Henry Trujillo para el Stud M.M.

En su última carrera, la nacida y criada en el Haras Agua Miel ocasionó tropiezos en los 800 finales y con todo eso fue capaz de llegar segunda a pescuezo de la ganadora Yankee Lake.

El último domingo de este mes de septiembre, en la segunda válida, Súper Explosiva saldrá a la arena de Coche con la meta de conseguir su primera victoria de la temporada. Podría dar la sorpresa de la jornada.

 

Jueves 25 de Septiembre de 2025
