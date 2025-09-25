Fijos y potentes: Estos son los caballos con más proyección de triunfo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 37, está pautada para este domingo 28 de septiembre, con un total de 12 competencias que incluye una Condicional Especial, a partir de la 1:00 de la tarde en las instalaciones del emblemático hipódromo La Rinconada.

La Rinconada: Carreras en vivo Apuestas de caballos

Bucare: Ejemplar que en su última fue capaz de arribar tercero a pesar de salir mal. El presentado por Dany Pimentel está en excelentes condiciones y ahora vuelve a las manos de Francisco Quevedo con el cual acumula dos victorias de un total de cuatro que tiene el ejemplar. Para esta ocasión parte afuera tiene la ventaja de llevar dos kilos menos que su principal enemigo el caballo Cimarrón que debe soportar 57 kilos por parte de su jinete.

Otro ejemplar que gusta mucho y no debería perder es la yegua Queen Lety del trainer Ramón García Mosquera que por tercera ocasión en su campaña va contar con la monta del jinete profesional Yonkleiver Díaz. Su última corrió con varios tropiezos y en una carrera que se presentó un poco violenta en los primeros metros donde no pudo seguir el paso queda retrasada y luego atropella. Libre de todo eso debe ganar y fácil.

Por último, en la cuarta válida lo que es una carrera para caballos nacionales e importadas de tres años, ganadores de una carrera, con una nómina de nueve participantes. Una de los competidores que se ve favorecido por el planteamiento de carrera en la distancia de 1.200 metros no es otro que Pan de Azúcar que para esta ocasión repite vuelve a las manos de José Gilberto Hernández. Se recomienda no dejarla fuera de sus combinaciones ya que vendrá fuerte en los metros finales.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Uno de los que gusta para este tipo de jugada es el caballo Esplendor que participa en la tercera válida para el juego de las mayorías, que es para el lote de caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores con la monta de José Gilberto Hernández por primera ocasión en su campaña.