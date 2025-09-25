Lo que todo aficionado hípico debe saber sobre Bendito uno de los fijos del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo, más que un deporte, es una tradición que enciende la pasión en cada rincón de Venezuela. El popular "cuadrito" del 5y6 se convierte, semana tras semana, en el epicentro de la emoción y el análisis para miles de aficionados que buscan el acierto perfecto.

Esta semana, las autoridades hípicas de La Rinconada han elevado la apuesta, anunciando un impresionante premio de $1.250.000 para el afortunado que logre sellar el cuadro único con los seis ganadores. Esta cifra millonaria inyecta un nivel extra de fervor y estrategia al ya emocionante espectáculo de la velocidad equina.

La Clave Millonaria: La Sexta Válida bajo la Lupa: La Rinconada

Una de las carreras más determinantes para alcanzar el codiciado premio es la duodécima del programa, que funge como la sexta válida del 5y6 nacional. Un total de 12 ejemplares, entre nativos e importados de seis años y más, se medirán en el corto y explosivo recorrido de 1.100 metros.

Toda la atención recae sobre el puesto de pista número 9, donde se alineará el castaño Bendito, un hijo de Jupiter Pluvius que suma 30 actuaciones y tres victorias en su historial. El ejemplar, presentado por el entrenador Antonio Bellardi, genera particular interés, pero también levanta varias interrogantes.

La Sequía y la Incógnita de Bendito: Reunión 37

El dato que no pasa desapercibido es la larga sequía de triunfos de Bendito. Su última visita al círculo de ganadores ocurrió hace más de año y medio, específicamente el 7 de abril de 2024 en esa ocasión entrenado por Rafael Cartolano.

Para romper este ayuno, el ejemplar contará con una importante modificación: la monta del jinete aprendiz Oliver Medina, quien le otorga un descargo de cuatro kilos, dejándolo con 54 kg en el handicap. Sin embargo, las estadísticas no lo favorecen completamente:

Distancia: Bendito nunca ha podido ganar en los 1.100 metros.

Puesto 9: Aunque los números impares han logrado 19 triunfos en 398 carreras de sexta válida, el cajón 9 específicamente solo ha logrado ganar en un par de ocasiones en reuniones anteriores.

Con el gran pozo de $1.250.000 en el juego del 5y6 nacional, la decisión en la sexta válida es crucial. Los aficionados tendrán que ponderar si el descargo del aprendiz será suficiente para que Bendito, a pesar de sus estadísticas, logre cruzar la meta en primer lugar.

¿Podrá Bendito poner fin a su sequía desde el puesto 9 y acercar a un apostador al gran premio del 5y6? La respuesta está a pocos días de conocerse en la tarde dominical.