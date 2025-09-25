¡Ojo con este! Un ejemplar logró el mejor ajuste del miércoles y se perfila como un lance imperdible en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada continua con su temporada, este domingo 28 de septiembre con la reunión 37, donde se van a correr un total 12 competencias que incluyen una Condicional Especial y la activación del 5y6 nacional desde la séptima carrera.

En la décima competencia, cuarta válida pautada para las 4:45 de la tarde es para caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de 1 carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros, con una nómina de nueve purasangres a competir, por un premio especial de $28.600.

En dicha carrera está inscrito Pan de Azúcar (número 2), un producto del semental Pashito The Che en Heavenly Prize por Anakim, nacido y criado en el Haras Alegría, perteneciente al Stud “La Vieja II”, y con el entrenamiento del preparador profesional Freddy Petit y será montado nuevamente por el jinete José Gilberto Hernández .

Este tresañero hasta ahora ha podido ganar en una oportunidad luego de once presentaciones, en su más reciente actuación del 31 de agosto del presente año tuvo una reaparecida muy buena ya que arriba en el segundo lugar a tres cuerpos del caballo Father Heart.

Este miércoles 24 de septiembre el pupilo de Petit trabajo: 16,3 31,2 44,3 56,4 69,2 (1000MTS) (EP) 86,3/ 2da vuelta, recta de enfrente, contenido JEP con remate de 12,3 con el mismo José Gilberto Hernández. Así fue informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

