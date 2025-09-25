Uno de los favoritos del ciclo no válido ajusta “clavo” y no debería perder este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La tercera carrera, correspondiente a la reunión 37, se disputa este domingo 28 de septiembre a las 1:50 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, con una nómina de ocho inscritos nacionales e importados de 3,4 y 5 años, ganadores de 2 carreras en distancia de 1.200 metros.

Favorito: Carreras No Válidas Datos La Rinconada

Uno de los participantes que se encuentra inscrito es Father Heart, montado por el jinete que lo viene de ganar Jaime Lugo, y presentado por Rafael Alemán Jr. para el Stud “Blessing Family”, hasta el momento se presenta a la carrera como el caballo a vencer a pesar de ir subido de lote y en esta ocasión llevará el número uno en la gualdrapa.

Su hasta ahora corta campaña se resume a seis actuaciones para dos triunfos y su última actuación fue el pasado 31 de agosto del presente año donde fue capaz de ganar por ventaja de tres cuerpos al ejemplar Pan de Azúcar en tiempo de 79.3 para los 1.300 metros, en esta ocasión baja 100 metros en el recorrido.

El día miércoles 24 de septiembre, el castaño de tres años trabajó: 17,1 31,2 45,1 (600MTS) (EP) 59,1/ 74,4// contenido, JEP 13,4 con el mismo Jaime Lugo. Informó la División de tomatiempos del INH en su reporte semanal que pública en las diferentes redes sociales del INH.

Enemigos de la carrera: Ejemplares La Rinconada