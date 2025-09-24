Una de las montas de Francisco Quevedo queda retirada para el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 37, se disputará este domingo 28 de septiembre con la presentación de 12 carreras sin pruebas selectivas, pero se incluye una condicional especial para caballos nacionales e importados.

En horas de la tarde este miércoles 24 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos informó, a través de sus redes sociales sobre un ejemplar que estaba inscrito para la novena competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Ejemplar: Retirado 5y6 R37 La Rinconada Datos hípicos

Se trata del castaño Black Anthony (número 4) pues iba a participar en esta carrera válida para el lote de caballos nacionales e importados de tres, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros.

Este caballo maduro iba a reaparecer a la arena de Coche luego de 112 días sin correr, por lo que sería conducido por el jinete profesional Francisco Quevedo, y se estrenaba en el establo del entrenador Carlos Radelli para los colores del Stud Portillos Racing.

En su última que fue su debut del día 08 de junio, el nacido y criado en el Haras Los Samanes, Polo & Racing llegó séptimo a 9 1/4 cuerpos del vencedor Noqueador para esta misma distancia de 1.100 metros y conducido para esa oportunidad por el reconocido látigo Jaime "Pocho" Lugo.

La Rinconada: Motivo del retiro

De acuerdo con la información publicada por el INH, Black Anthony fue retirado por Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.

Con el retiro del pupilo de Radelli se le suma también al retiro de la dosañera importada Carora's Dream (USA) en la segunda competencia del ciclo no válido.