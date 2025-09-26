En el 5y6 dominical participa el "Tajo" de Abraham Campos que se lució con uno de los mejores ajustes del jueves

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting sigue en su fase de desarrollo este domingo 28 de septiembre con la reunión número 37 en las instalaciones del hipódromo La Rinconada. La jornada se destaca por tener una cartelera de 12 competencias por lo que no se tendrá pruebas selectivas de grado. La acción comienza a partir de la 1:00 de la tarde.

La séptima carrera, primera válida para el juego del 5y6 Nacional es para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

Hay que destacar que de 10 participantes, quedó retirada en la mañana de este jueves Lady Rocket (número 10), por lo que ahora la nómina queda en nueve participantes.

Waya Waya: 5y6 R37 La Rinconada

La seisañera Waya Waya (número 3), con la monta del aprendiz Julio Moncada y entrenada por Abraham Campos. En entrevista para este medio digital el día miércoles, el trainer comentó que: " Para quienes apuestan por los altos dividendos, especialmente en el 5y6, Waya Waya es la clave ¡No la descarte!"

En su última disputada el día 14 de este mes llegó octava a 18 cuerpos de la ganadora Lady Sophia para este mismo recorrido de 1.200 metros.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

Este jueves 25 de septiembre, la nacida y criada en el Haras Belén Paradise trabajó de segunda vuelta y ajustó 47’’1 para los 600 metros, en silla, cómoda. Así lo informó la hoja de los ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas