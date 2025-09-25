Entérate de este ejemplar que logró uno de los mejores ajustes y queda listo para competir en el ciclo no válido de la R37

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 37 tiene un total de 12 competencias entre ellas una condicional especial para caballos nacionales e importados de tres y más años, mientras que la jornada del 5y6 Nacional será a la altura de la séptima carrera.

La tercera del programa no válido es para caballos nacionales e importados de 3, 4 y 5 años, ganadores de dos carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

Abu Pepe: Ciclo no válido R36 La Rinconada Datos Hípicos

Entre los inscritos a presentarse para la prueba es Abu Pepe (número 8), reaparece a la pista caraqueña luego de 217 días sin correr, será conducido por el jinete Jhonathan Aray y se estrena en la cuadra del trainer Gabriel Márquez en defensa para los colores del Stud Don Rafael V. Asimismo, es segundo favorito para Gaceta Hípica.

En su última actuación del día 23 de febrero, el nuevo pupilo de Márquez llegó sexto a 17 cuerpos del ganador Gran Alabama.

Ajuste: La Rinconada

De acuerdo con la hoja de los ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH) de este jueves 25 de septiembre, Abu Pepe ajustó 52’’4 para 800 metros, en silla, al tiro cargó adentro, ganó por 5 cuerpos y con un remate de 12’’3.

Los principales favoritos de la carrera