Esto fue lo que dijo el entrenador venezolano Germán Rojas luego de la amnistía del INH

Durante la jornada de Navidad este miércoles 24 de diciembre, el superintendente de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, anunció a través de un comunicado oficial en la cuenta del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) en la plataforma X que se concedió una amnistía a todos los profesionales suspendidos en la hípica nacional.

Parte del mismo indica: “El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informa al público en general, que todos los profesionales que han sido suspendidos de sus actividades en la hípica por acciones que incumplen con lo establecido en el Reglamento Nacional de Carreras, en nombre de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, se les otorga la AMNISTÍA”.

Por lo cual, todo aquel a partir de la fecha, podrá continuar con la actividad de manera solvente a partir de la temporada 2026. De tal manera que una nueva oportunidad se le presenta a los profesionales.

Entre los profesionales que gozará de tal beneficio se encuentra el entrenador venezolano Germán Rojas, quien, a través de su red social en X, expresó lo siguiente:

“Agradecido con Dios y las autoridades hípicas por permitirme regresar a mi labor como entrenador de caballos” indicó.