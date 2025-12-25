Farándula

Actriz y modelo venezolana revela foto besándose con Ricky Martin

La criolla mostró el gran cariño y conexión que tiene con la estrella boricua 

Por

Elvis González
Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 02:31 pm
Actriz y modelo venezolana revela foto besándose con Ricky Martin
Ricky Martin / Cortesía
Por muchos años el nombre de la actriz, modelo y presentadora venezolana Eglantina Zingg, ha estado ligado con el de Ricky Martin. Aseguran que la mujer fue la donadora de óvulos para que el artista pudiese tener a sus gemelos Valentino y Matteo.

Ambos siempre se han visto muy unidos en conciertos, comidas, visitas y en una reciente imagen posteada por Zingg, dándose un besito con el intérprete de “María”.

Beso de los artistas

Fue a través de sus historias de Instagram que la exconductora de “Project Runway Latinoamérica”, posteó una fotografía cara a cara con el boricua.

La foto fue parte de las felicitaciones que extendió la socialité a Ricky por su cumpleaños número 54, el miércoles 24 de diciembre.

“Feliz Cumpleaños a mi querido compañero en el crimen Ricky Martin”, escribió junto a la popular canción “Livin’ la vida loca”, de fondo.

La publicación hizo despertar comentarios por el cariño que se tienen y por los rumores que siempre han corrido en los medios de comunicación y redes sociales.

