Mira el lujoso apartamento que vendió Ricky Martin en más de 6 millones de dólares

El icono internacional, Ricky Martin, dio un giro inesperado al cerrar la venta de su espectacular apartamento en el corazón de Manhattan, marcando el final de una larga saga inmobiliaria que inició hace casi una década.

El artista puertorriqueño finalmente concretó la venta de su condominio en la prestigiosa Upper East Side por $6.15 millones, luego de haberlo tenido intermitentemente en el mercado desde 2017.

La odisea que vivió Ricky Martin

La propiedad, que fue una de las casas más codiciadas entre los condominios de lujo de Nueva York, pasó por varios cambios de precio antes de encontrar finalmente comprador.

Inicialmente Martin la listó en 2017 por $8.4 millones, una cifra que reflejaba el alto nivel del mercado en ese momento. Sin embargo, tras años sin cerrar trato, la estrella tuvo que reducir el monto, incluso bajándolo hasta los $6.45 millones, antes de sellar la venta en unos 300 mil menos.

Un palacio urbano: así era su residencia

El espacioso apartamento de 3,147 pies cuadrados en 170 East End Avenue se destacaba no solo por su ubicación privilegiada, sino por su diseño lujoso y funcional.

El inmueble contaba con cuatro dormitorios y cuatro baños completos y medio, además de amplias zonas sociales que incluían una sala de estar y comedor abiertos con luz natural gracias a enormes ventanas de piso a techo.

Los interiores elegidos por Ricky Martin durante su propiedad, fueron realzados con encimeras de cuarzo suizo, mobiliario de diseño personalizado en la cocina y suelos de parqué de roble, ofreciendo un equilibrio perfecto entre sofisticación y confort.

Un rasgo característico era la galería de 22 pies de largo que conectaba los distintos ambientes, junto con una quinta habitación versátil que podía utilizarse como oficina, espacio multimedia o cuarto adicional.

El edificio en sí era tan legendario como el residente que lo habitaba. Con servicios de conserjería las 24 horas, gimnasio completo y espacios de entretenimiento, la propiedad ofrecía beneficios fuera de lo común para un estilo de vida urbano de alto nivel.