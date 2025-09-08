Ricky Martin estremece los VMAs 2025 y consigue un importante galardón

Suscríbete a nuestros canales

Ricky Martin hizo historia el domingo 7 de septiembre en los MTV Video Music Awards 2025 al convertirse en el primer artista en recibir el flamante Latin Icon Award.

Este reconocimiento celebra su trayectoria de más de cuatro décadas llevando la música latina al escenario global, tal como lo ratificó en el escenario del UBS Arena de Nueva York.

Ricky Martin presentó un medley explosivo

Antes de subir al escenario para aceptar el premio, Martin encendió el recinto neoyorkino con un medley cargado de energía, que incluyó éxitos como “Livin’ la Vida Loca”, “Pégate” y “María”.

“Vente Pa’ Ca” y “La Copa de la Vida” también sonaron ante cientos de invitados especiales. Su presentación fue recibida con aplausos y una ruidosa ovación de una audiencia rendida ante el ícono boricua.

Al recibir el galardón, Ricky se mostró profundamente emocionado. Con la voz quebrada, lo dedicó a sus cuatro hijos: Matteo, Valentino (17), Lucia (6) y Renn (5), recordando que cada logro lleva la esencia de su familia en el corazón.

“Estoy adicto a sus aplausos, por eso sigo regresando”, dijo, evocando su largo camino desde sus inicios por allá en el año 1984 cuando pasó a formar parte del exitoso grupo juvenil, Menudo.

“Han pasado 40 años desde que empecé, cuando era apenas un niño, y seguimos aquí. Solo queremos unir países, romper fronteras y mantener viva la música”, expresó, no sin antes agradecer a Jessica Simpson, quien le dio la oportunidad en sus inicios de subir a tarima.

4 décadas de un pionero latino

Hace 25 años, Martin desató la explosión latina en la música pop internacional. Con el Latin Icon Award, MTV reconoce su rol como pionero que rompió barreras, desde su debut en los VMAs hasta su influencia en generaciones de artistas.

El evento, conducido por LL Cool J y transmitido por primera vez en CBS, contó con presentaciones de lujo como las de Lady Gaga, quien se llevó el premio a Artista del Año, así como tributos memorables a Ozzy Osbourne.