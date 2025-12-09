12 de los mejores jockeys del mundo van este domingo por la Longines International Jockeys’ Championship

Suscríbete a nuestros canales

El Campeonato Internacional de Jockeys (IJC) de LONGINES en Happy Valley sin Ryan Moore es casi impensable, y el miércoles por la noche (10 de diciembre), el jinete de 42 años se unirá a 11 de los mejores jinetes del mundo por decimonovena vez en 20 años.

Esto no se podía dar por sentado cuando se anunció la alineación hace un mes, ya que Moore continuaba recuperándose de una fractura por estrés en el fémur, que se reveló por primera vez a finales de agosto.

Pero el cuatro veces ganador del premio LONGINES World's Best Jockey regresó a las carreras al conseguir un doblete en Lingfield una semana antes del LONGINES IJC, y se mostraba relajado en Sha Tin el martes por la mañana (9 de diciembre) tras montar una prueba de barrera para su viejo aliado John Size.

Triunfador en lo que se considera el mejor desafío para jinetes del mundo en 2009 y 2010, Moore ha subido al podio en cuatro ocasiones más.

La alineación del miércoles por la noche cuenta con el campeón defensor Mickael Barzalona, Christophe Lemaire, William Buick, James McDonald, Rachel King, Hollie Doyle, Joao Moreira, Umberto Rispoli, además de Zac Purton, Vincent Ho y Hugh Bowman.

En su aparición en el JC Cube de Tai Kwun, Hong Kong, China, el martes por la noche, Moore declaró: «Estoy encantado de volver a montar en el LONGINES International Jockeys' Championship. Todo el mundo quiere montar aquí, ¿y quién no querría formar parte de ello?».

Happy Valley supone una prueba única para las habilidades posicionales, el equilibrio y la sincronización de los jinetes, todas ellas áreas en las que Moore destaca.

Pero el sistema de asignación empleado para igualar las posibilidades de los 12 jinetes no solo da prioridad a encontrar un caballo que pueda estar una o dos libras por delante del handicap, sino también a salir en una posición ventajosa desde la que se pueda correr la carrera.

Moore admitió: «Las salidas siempre son importantes en Valley y probablemente sea lo primero que se mira».

En ese sentido, Moore tiene buenas posibilidades de sumar puntos, especialmente gracias a Corleone (134 libras), ganador en su regreso de temporada para Caspar Fownes, que sale desde el puesto dos en la segunda carrera (1650 metros), y a Storming Dragon (129 libras), entrenado por Jamie Richards, que sale desde el puesto cuatro en la tercera carrera (1650 metros).

La puerta seis es sin duda viable para Winning Champion (125 lb) en la primera prueba (1000 m), mientras que Moore podría pensar que salir en la posición 12 de 12 no fue un obstáculo para que Barzalona se hiciera con el trofeo LONGINES IJC hace 12 meses. Triumphant More (130 lb) sale desde el puesto diez y sería el sueño de cualquier jockey ganar la cuarta competencia (1200 m).

Información de: Hong Kong Jockey Club