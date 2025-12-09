Farándula

Bad Bunny se enteró de una dolorosa muerte, en plena presentación

El artista escribió un comentario resaltando el legado que deja el fallecido en la música latina 

Elvis González
Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 04:12 pm
Bad Bunny se enteró de una dolorosa muerte, en plena presentación
Bad Bunny / Cortesía
El sábado 6 de diciembre Puerto Rico vivió la dolorosa noticia de la muerte de Rafael Ithier, creador del icónico grupo “El Gran Combo”. Una devastadora partida que impactó a muchos, entre ellos a el cantante y compositor Bad Bunny.

Dolorosa noticia para Bunny

Medios afirman que asistentes a un concierto que estaba realizando “El conejo malo”, se percataron del momento que recibió la dolorosa noticia, minutos antes de entonar a todo pulmón su popular canción “Nuevayol”.

Aseguran que el artista de 31 años, quedó muy afectado por la revelación, ya que el fragmento del tema mencionado arranca con un pequeño pedazo de uno de los clásicos de “El Gran Combo”, agrupación que gracias a la labor de Rafael, logró cantar en los cinco contienes.

Tras la noticia y el show, el artista utilizó sus redes sociales para compartir un amplio mensaje, destacando el legado que deja Rafael, quien murió en su residencia en Bayamón, a la edad de 99 años.

“Gracias por una de las mayores aportaciones que ha tenido la música latina”, escribió Benito Martínez Ocasio, junto a la popular canción “Brujería”, de fondo.

Los casi 50 millones de seguidores del artista en Instagram, reaccionaron a la historia con me gustas y comentarios de condolencias.

