"La Casa de Alofoke 2" se apoderó del concierto de Bad Bunny en Santo Domingo

La noche del sábado provocó una escena insólita en "La Casa de Alofoke 2" cuando los concursantes decidieron abandonar por completo la vivienda para asistir al esperado concierto de Bad Bunny en Santo Domingo.
Las cámaras del programa captaron cómo la casa quedó totalmente vacía durante varias horas y todos se fueron hasta el Estadio Olímpico con sus mejores 'outfits' para disfrutar en la reconocida 'casita' del puertorriqueño.
"La Casa de Alofoke 2" en el Estadio Olímpico
El concierto de Bad Bunny en República Dominicana estaba catalogado como uno de los eventos musicales del año gracias a su producción de alto nivel, repertorio explosivo, miles de fanáticos en una atmósfera que mezclaba euforia y espectáculo.
Para muchos de los participantes del reality, era una oportunidad que no podían dejar pasar. En redes sociales, corrieron como pólvora cientos de videos que muestran a participantes como Dani Barranco, La Fruta, Jlexis, Michael Flores y La Perversa perrear al ritmo de 'El Conejo Malo'.
La producción aprovechó el momento
Esto no es todo. Aunque los participantes salieron y dejaron momentáneamente la casa vacía, posteriormente los trabajadores de producción aprovecharon para armar su propia rumba.
En imágenes difundidas en Instagram, se les ve a todos disfrutar de cada rincón de la residencia mientras los chicos estaban fuera, un momento que también fue muy comentado en las plataformas.