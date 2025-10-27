Se armó la trifulca en “La Casa de Alofoke 2”: Golpes, expulsiones y más

Suscríbete a nuestros canales

En el reality show dominicano “La Casa de Alofoke 2”, un momento de aparente calma se convirtió en un estallido de violencia cuando La Perversa agredió físicamente a Karola con un golpe en la cabeza mientras esta conversaba dentro de una habitación del encierro.

El episodio se produjo poco después de que los participantes regresaran al interior de la casa tras un concierto ofrecido por Omega dentro del reality.

"La Casa de Alofoke 2" se convirtió en un ring

Tras un intenso contrapunteo dentro de la habitación compartida, donde la colombiana y co-conductora del programa “Sin Filtro Radio Show”, mantenía una conversación tranquila con otros compañeros. En ese instante La Perversa apareció y le propinó un fuerte golpe que alertó a los demás.

El motivo podría estar ligado a los celos, pues, se dice que la artista urbana habría observado un acercamiento entre Karola y otro participante, específicamente el puertorriqueño Michael Flores, lo cual generó tensión.

Hasta ahora, se desconoce públicamente si la producción del programa decidió tomar medidas urgentes como separación de concursantes, sanción o expulsión.

En el entorno digital, el impacto ya se ha sentido y las redes sociales están encendidas, usuarios debatiendo sobre la responsabilidad de los realities en la convivencia forzada y la línea entre espectáculo y violencia personal.

Expulsión

Después de la revolución por lo sucedido con La Perversa y Karola, así como de otra discusión que protagonizaron los participantes Jlexis y Shadow Blow, el habitante Luis Hairstylist fue expulsado por segunda vez de la casa.

Acompañado de un cuerpo de seguridad, el creador del reality show Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, entró para llevarse al dominicano, acusándolo de haber sido el responsable del ambiente que se creó la noche del 26 de octubre en el encierro.

Vale resaltar que, Luis salió con la cabeza en alto siendo esta su segunda expulsión, tras haber sido partícipe hace unos días de una fuerte pelea con otro invitado.