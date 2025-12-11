Gloria Trevi demanda a TV Azteca por 180 millones de dólares

Suscríbete a nuestros canales

La polémica que ha perseguido a Gloria Trevi durante años vuelve a encender la arena mediática y judicial. Y es que, en un adelanto del programa “Largo Aliento”, la icónica cantante confirmó que su demanda contra TV Azteca, está lista para avanzar a una corte de Estados Unidos.

Cabe resaltar que, Trevi no solo se limitó a la reconocida televisora, también incluyó su dueño Ricardo Salinas Pliego y la periodista Pati Chapoy, a quienes acusa de haber “presionado” para que ella fuera arrestada en Brasil.

¿Por qué Gloria Trevi toma acción legal?

La dispuesta no es nueva. La demanda, originalmente presentada en 2009, acusa a la cadena televisiva y a Chapoy de una campaña de difamación que, según Trevi, no solo dañó su imagen pública, sino que tuvo repercusiones directas en su vida personal y profesional.

Ahora, tras años de litigios, la batalla legal ha dado un giro radical y la artista decidió llevar el caso ante una corte estadounidense, apuntando directamente al corazón mediático de TV Azteca.

Según lo adelantado por la periodista Sabina Berman, conductora de “Largo Aliento”, Gloria interpuso una demanda por 180 millones de dólares contra Salinas Pliego, argumentando que las acciones de la televisora contribuyeron a su encarcelamiento a inicios de los 2000.

El conflicto que trasciende décadas y fronteras

El origen del caso se remonta al llamado clan Trevi-Andrade, un escándalo mediático que catapultó a la intérprete de “Vestida de Azúcar” al centro del huracán. Aunque la mexicana fue absuelta de los cargos criminales en 2004, señala que TV Azteca amplificó un relato que la perjudicó.

Este litigio, que estuvo estancado por años por recursos legales y estrategias dilatorias, ahora se reaviva con fuerza al ser trasladado a un tribunal estadounidense, donde la cantante confía en que se evaluarán de forma más imparcial las acusaciones de difamación y daño moral.