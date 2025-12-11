Actriz estadounidense muere tras ser arrollada en Broadway

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del entretenimiento lamenta la trágica muerte de la actriz estadounidense, Wenne Alton Davis, quien falleció luego de ser atropellada por un auto de lujo mientras cruzaba una calla en Midtown Manhattan, cerca de la icónica avenida Broadway.

El accidente, ocurrido la noche del pasado 8 de diciembre, sacudió a la comunidad artística y reabrió el debate sobre la seguridad de los peatones en la ciudad que nunca duerme.

El impactante accidente de la actriz

Según reportes oficiales de las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York, Wenne de 60 años fue arrollada por una camioneta Cadillac XT6 negra, conducida por un hombre de 61 años mientras cruzaba la intersección de West 53rd Street y Broadway antes de las 9 de la noche.

La actriz tenía prioridad de paso en el cruce peatonal, pero, fue impactada por el vehículo cuando este giró a la izquierda.

Davis sufrió traumatismos severos en la cabeza y el cuerpo y fue trasladada de inmediato al hospital Mount Sinai West, donde, lamentablemente, fue declarada muerta poco después.

El conductor permaneció en el lugar y hasta el momento del último informe no había sido arrestado mientras la investigación policial continúa en curso.

La carrera de Wenne Alton Davis

Aunque muchos residentes neoyorquinos conocían a Wenne por su carisma en la comunidad local, su trabajo como actriz también había dejado huella en la industria del entretenimiento.

Bajo el nombre artístico Wenne Alton Davis, participó en producciones televisivas reconocidas, destacándose por su papel como oficial de policía en la exitosa serie de Amazon Prime “The Marvelous Mrs. Maisel”.

Además, su filmografía incluye apariciones en “Girls5eva”, “New Amsterdam”, “Blindspot”, “American Odyssey” y otros proyectos televisivos y cinematográficos que mostraron su versatilidad como intérprete.

La actriz había empezado su carrera en stand-up comedy antes de consolidarse como figura recurrente en series de televisión, y era conocida por su dedicación y su presencia cálida tanto en la pantalla como en su vida personal.