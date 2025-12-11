Así fue la aparatosa caída de Bad Bunny en su primer show de México

Suscríbete a nuestros canales

El astro urbano Bad Bunny vivió una noche inolvidable durante el estreno de su “DtMF World Tour 2025” en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, pero no solo por la energía explosiva del público ni por su impecable repertorio.

El puertorriqueño protagonizó una caída viral en pleno escenario alterno conocido como “La Casita”, un momento que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del día en redes y medios de todo el mundo.

Un exitoso inicio del tour de Bad Bunny

La primera noche del tour en Ciudad de México fue histórica desde antes de empezar. Con más de 60.000 asistentes llenando el Estadio GNP Seguros, la cita marcó el inicio de una de las giras más esperadas del año.

Y es que, el “DeBí Tirar Más Fotos World Tour”, que forma parte del sexto álbum de estudio de Bad Bunny se resume en un proyecto con récords de venta de entradas y fechas extendidas a múltiples países.

Desde temprano, el recinto se llenó de fans que coreaban sus éxitos y vistieron franelas con frases icónicas del artista, anticipando una noche de música, emoción y espectáculo visual. Pero lo que nadie esperaba era que el propio protagonista tuviera un momento digno de titulares inesperados.

La caída en "La Casita"

El incidente ocurrió aproximadamente a mitad de la presentación, cuando ‘El Conejo Malo’ se encontraba sobre el techo de la estructura escénica denominada “La Casita”, una de las piezas más llamativas del diseño del concierto.

Mientras interpretaba el exitoso tema “Efecto”, el artista resbaló y cayó de espaldas sobre la plataforma, ante la mirada incrédula de miles de asistentes. El tropiezo quedó registrado en múltiples videos que se volvieron virales prácticamente al instante en TikTok, Instagram y Twitter.

Aunque fue un momento inesperado, el boricua se recuperó con una sonrisa y reaccionó con su carisma habitual, levantándose al instante para seguir cantando sin perder el ritmo del espectáculo.

Antes de continuar con el repertorio, Bad Bunny gritó: “¡México, con las manos arriba, mano arriba!”, reafirmando su dominio escénico y la complicidad con la audiencia.