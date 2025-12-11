Chiqui Delgado habla de los concursos, tras la polémica de Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la fuerte polémica que enfrenta la organización de Miss Universo, por el supuesto triunfo comprado de la mexicana Fátima Bosch, la conductora Chiquinquirá Delgado, ha dado su opinión sobre las oportunidades de los concursos.

Opinión de Chiqui sobre los concursos

Chiqui que comenzó su carrera como candidata del Miss Venezuela 1990, representando al estado Zulia, fue muy clara en destacar que fue una plataforma valiosa, que la aprovechó al máximo para destacar en los medios de comunicación.

“En mi carrera el concurso fue un antes y después. Sin olvidarnos de los verdaderos valores de la mujer, es una buena herramienta que te da a conocer en la industria de las telecomunicaciones, es ideal”, comentó la zuliana.

Delgado es hoy una de las venezolanas más destacadas en los medios de comunicación, realizando importantes programas con Univisión como “Mira Quién Baila”, y participaciones especiales en el show matutino “Despierta América”.

Además, en Venezuela trabajó como conductora en “Portadas” y animó en el 2010 el Miss Venezuela, junto a Maite Delgado, Viviana Gibelli, Boris Izaguirre y Daniel Sarcos, su expareja.

Escándalo universal

Desde que Fátima Bosch se llevó la corona de Miss Universo en Tailandia, han salido en los medios y redes información de que su corona fue comprada por su padre por tener alianzas con el presidente del certamen Raúl Rocha.

Aunque lo ha negado, los medios y redes siguen insistiendo que la corona no era de México, sino de la delegada de Costa de Mafil, Olivia Yance.