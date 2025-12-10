Hijo de Ricardo Montaner confirma “relación amorosa” con Sebastián Yatra

Suscríbete a nuestros canales

En una reveladora y picante entrevista en el pódcast Karpa Dinner, Ricky Montaner aseguró haber tenido una corta relación con Sebastián Yatra, una confesión que dejó a todo el público en shock.

Las declaraciones sacudieron a toda la farándula internacional por el desconocimiento de su fugaz romance que, según el hijo de Ricardo Montaner inició como una química musical en el estudio de grabación, lo que habría escalado a algo más.

“Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta, no de mucho tiempo, donde escribíamos canciones… casi como hacer el amor”, confesó el cantante venezolano mientras estaba en compañía de su hermana Mau.

¿Cuándo pasó la “relación” de Ricky Montaner y Sebastián Yatra?

Asimismo, confirmó que hubo un distanciamiento sano luego de la corta relación que se transformó en una amistad. Además, afirmó que esto ocurrió mucho tiempo antes de que el colombiano empezara su amorío con la cantante española Aitana.

"Escribíamos una canción que era realmente especial. Terminamos nuestra relación sentimental y hubo un tiempo de separación, pero después volvió la amistad", agregó.

El trasfondo del “amorío”

Aunque todo fue dicho con mucha certeza y seriedad, lo cierto de todo es que se trató de una broma para el programa. Si bien en los clips viralizados, muchos creyeron en sus palabras, al mirar de principio a fin el pódcast se entiende el trasfondo del “amorío” de Ricky Montaner y Sebastián Yatra.

Por su parte, el intérprete colombiano no se ha manifestado luego de lo dicho por su colega, mientras las redes sociales estallan por la noticia.