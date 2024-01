Ricky Montaner le monta los cachos a su novia Stefi Roitman

La presunta crisis en la relación de Ricky Montaner y la actriz Stefi Roitman, se haría notar en redes sociales a pesar de haber pasado las festividades de Fin de Año juntos, alrededor de familia y amigos unidos como de costumbre. Pero al cabo de 3 días, la actriz tomaría el verso de una canción y dejaría la puerta abierta para los rumores de una infidelidad.

“Cuidado con dejar ir un buen amor por hacerte el loquito”, fue lo que la actriz añadió, a una canción de Feid llamada “Luna”: “Todo era mentira cuando tú me decías baby, te extraño, que duraríamos años, baby, dolió tu engaño”. compartió Stefi un fragmento en sus redes.

La pareja contraería matrimonio para año 2022, y se le acusa a ricky de haber mantenido una relación con Catalina Gorostidi en su participación en “Gran Hermano” que asegura haber tenido un romance.

El cantante venezolano, Ricky Montaner, respondió el fragmento de una canción subtitulada e hizo énfasis: “Puedo escucharlo todo el día”. “No estoy sugiriendo que le hagas daño a nadie, pero si no lo terminas, baby, vas a destrozarme” es el texto del tema que eligió compartir.

Los fans no tardaron en ver los detalles de la publicación, generando comentarios como: “Los ojitos todos hinchados de llorar”, comentó un seguidor. "No hay anillo", aportó otro, haciendo referencia al anillo de casamiento que no se observa en la mano de Stefi, Además, en el video, Stef lleva puesto un buzo de Mau y Ricky, el dúo musical de los hermanos Montaner.

La publicación actualmente llego a las 130 mil me gusta y un centenar de comentarios.