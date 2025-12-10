Paris Hilton festeja el cumpleaños de su hija con una ostentosa decoración

Suscríbete a nuestros canales

Paris Hilton llevó más allá su programa de televisión “Paris & Pups” usándolo como temática para el cumpleaños número dos de su hija London, en una celebración ostentosa, pero por una buena causa.

La socialité se inspiró en su reciente espacio televisivo estrenado hace tres meses para adaptarlo al festejo de su pequeña, quien junto a ella vistieron similares en un vestido en tono rosa. Paris compartió el álbum de fotografías en redes sociales, donde presumió los detalles del cumpleaños.

¡Festejo por todo lo alto!

Todo estaba perfectamente en armonía con la temática, colores y una decoración que resaltaba por sus tonalidades rosa y blanca. La inspirada principal fue las mascotas de Paris Hilton, quienes también estuvieron presentes en el festejo.

En varias instantáneas se evidencia la felicidad de la pequeña junto a su madre, posando de manera cariñosa y divertida ante el lente. Sin duda, London heredó el glamour, la elegancia y el amor a las cámaras de la socialité.

Cumpleaños con propósito

Lejos de ser solo una fiesta de cumpleaños, Paris Hilton incentivó a los invitados a adoptar alguna mascota de la organización sin fines de lucro Pasadena Humane, la cual apoya desde hace un tiempo.

En medio de la lujosa decoración, se encontraba una zona en la que los asistentes podían hacer el papeleo para llevarse un nuevo amigo a casa.

"Nos sentimos verdaderamente honrados de traer a estos embajadores de cuatro patas a la fiesta temática de cachorros de London, difundiendo la noticia sobre los perros de nuestro refugio que están en adopción de mascotas a todos los que asistieron. Gracias Paris por tu continúo apoyo a Pasadena Humane", le escribió la organización a Paris.