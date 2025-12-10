Presentador de Telemundo vive vergonzoso momento en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Todo parece indicar que el presentador de Telemundo, Carlos Adyan, no ha tenido suerte en lo que va de semana. El lunes fue duramente atacado por la intensa entrevista que tuvo junto a sus compañeras con la Miss Universo 2025, Fátima Bosch. Pero, la polémica no queda ahí.

Si hay algo que tenemos claro es que “el internet no olvida”, por lo que, frente a las críticas que ha recibido el puertorriqueño, los usuarios desempolvaron un video de un vergonzoso episodio que vivió en el programa “En Casa con Telemundo”.

El "accidente" que quedó grabado en Telemundo

Durante una emisión del espacio televisivo al aire, una de las carillas dentales de Adyan se desprendió, causándole sorpresa a él y a las otras animadoras, pero, una notable burla en redes sociales, pues, el boricua siempre ha contado con sus detractores.

Contrario a bajar los ánimos, Carlos lo tomó con humor y, posteriormente tras haber abandonado el set, explicó que eso le sucedió justo después de haber comido una tostada mexicana “un poco dura”.

Vale resaltar que, esto ocurrió en el 2022 y ahora, a casi tres años después del clip, regresó a las redes y se viralizó nuevamente con fuerza. Pero, no precisamente por el diente, sino porque muchos interpretaron aquel suceso como “una especie de karma” en un contexto reciente.

¿El destino lo castigó?

El resurgir del video coincidió con un momento delicado en su carrera por lo ocurrido con la reina universal. En ese marco, muchos internautas no dudaron en agregar que, el accidente fue una suerte de “justicia instantánea”, otros apuntaron: “¿Querías fama o funa?”.

Sin embargo, en redes, el propio conductor aclaró que la caída del diente no tenía nada que ver con los eventos actuales: “Desde 2022 me lo pegué y hasta hoy me acompaña”, comentó, tratando de quitarle dramatismo al asunto.