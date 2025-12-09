Thorpedo Anna ya conoce cuáles serán los primeros sementales que la montarán

Suscríbete a nuestros canales

Thorpedo Anna, el Caballo del Año 2024, visitará a su compañero Caballo del Año Gun Runner para su primer apareamiento durante la temporada de cría de 2026, seguido por Curlin, dos veces Caballo del Año, en 2027, según informa Thoroughbred Daily News.

Primeros sementales en montar a Thorpedo Anna

La yegua de cuatro años, hija de Fast Anna, es propiedad mayoritaria de Hill “n” Dale Farms, que compró la mitad de las participaciones del caballo de forma privada en agosto y luego adquirió otro 20 % por un millón de dólares en octubre en la subasta Keeneland Championship Sale en Del Mar. Reside en Hill “n” Dale, en Xalapa, París, Kentucky.

Thorpedo Anna se retiró con 12 victorias en 16 carreras y ganancias de $ 5 440 913 dólares, entre las que destacan sus victorias en el Kentucky Oaks y la Breeders' Cup Distaff, además de sus siete triunfos de grado 1.

Semental del 2026.

Gun Runner, un hijo de Candy Ride de 12 años, ganó el premio al Caballo del Año en 2017 y fue incluido en el Salón de la Fama de las Carreras de Caballos de Estados Unidos en 2024. Residente en Three Chimneys Farm, en Midway (Kentucky), superó el récord de ganancias de un semental novato en 2021, y en 2022 consiguió el ganador del Preakness Stakes, Early Voting, de su primera camada.

Ahora, como semental de élite y emergente semental de sementales, Gun Runner es responsable de 34 ganadores de carreras de grado y de cinco camadas en edad de competir, tiene corredores destacados como los campeones Sierra Leone y Echo Zulu, entre sus 12 ganadores de grado/grupo 1.

Monta del 2027.

Curlin, por su parte es un hijo de 21 años de Smart Strike, ganó los títulos de Caballo del Año en 2007 y 2008, y fue incluido en el Salón de la Fama en 2014. Reside en Hill “n” Dale Farms, en Paris, Kentucky.

Es uno de los mejores sementales de su generación, ha engendrado a 66 ganadores de carreras de grado/grupo en 14 generaciones en edad de competir, con ganancias de más de 171 millones de dólares.

En 2025 su hijo Journalism, ganó el Preakness Stakes GI, y se unió a Exaggerator como compañero ganador del Preakness y a Palace Malice, ganador del Belmont Stakes, como hijos de Curlin en ganar una carrera de la Triple Corona. Curlin es también el semental del Caballo del Año 2023 y dos veces ganador de la Breeders' Cup Dirt Mile, Cody's Wish.