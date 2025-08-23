En final dramático Thorpedo Anna consigue la tercera victoria en el recinto de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Saratoga es el escenario de una jornada hípica de alto calibre este sábado, y el punto culminante fue la novena carrera: el Personal Ensign S (G1). Este prestigioso evento, con una bolsa de 500 mil dólares, no solo ofrecía una victoria de Grupo 1, sino también un codiciado pase directo a la Breeders' Cup Distaff (G1).

La gran protagonista, sin duda, fue Thorpedo Anna. La actual "Caballo del Año" demostró por qué ostenta ese título al exhibir su clase y determinación en la pista. La hija de Fast Anna y nieta materna de Uncle Mo, aseguró su lugar en la Breeders' Cup, que se celebrará en el óvalo de Del Mar entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Bajo la guía de su jinete habitual, Brian Hernández Jr., y el entrenamiento de Kenneth McPeek, Thorpedo Anna se impuso de manera dramática a un sólido grupo de seis rivales. A pesar de que esta es solo su tercera victoria en Saratoga en 12 presentaciones, la madura yegua de cuatro años ha convertido a "The Spa" en su hogar, entrenando en este circuito durante gran parte del año. Su triunfo en el Personal Ensign (G1) marca un regreso triunfal y una reafirmación de su dominio en la élite hípica.

Un Duelo de Titanes en la Recta Final: Thorpedo Anna Saratoga

La carrera se desarrolló a un ritmo controlado, con Randomized, capaz de marcar parciales de 23.1 en los 400 metros, 47.1 en los 800 y 1.11.1 en los 1.200 metros. Sin embargo, al giro de la curva final, Hernández Jr. buscó la delantera con Thorpedo Anna, para así destacar un emocionante duelo.

Aunque parecía que la campeona se iría en solitario, el jinete tuvo que emplear a fondo sus recursos para contener la poderosa arremetida de Dorth Vader, que bajo la monta del veterano John Velázquez, atacó con fuerza por el exterior. El tiempo final agenciado 1:49.18 para el recorrido.

Thorpedo Anna: Breeders' Cup Distaf (GI) Pase directo Victoria

Al final, la yegua zaina demostró su valentía, y logra su duodécima victoria en 15 presentaciones para el deleite del Stud Hill 'n' Dale Equine Holding. La victoria pagó un dividendo de $3.50 a ganador, con $3.50 para Place y $2.30 para Show. De esta forma la pupila de McPeek se adjudica la bolsa a repartir de $500.000.