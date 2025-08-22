Mira la sentida carta del presidente del Sindicato de jinetes en Estados Unidos tras la muerte del jockey de Secretariat

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde del viernes 22 de agosto, se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento del jinete Ron Turcotte, reconocido mundialmente por ser el piloto del legendario Secretariat, también conocido como “Big Red”. Este ejemplar se inmortalizó en la historia de las carreras de caballos al lograr la Triple Corona estadounidense en 1973, destacándose no solo por su imponente triunfo, sino también por establecer récords históricos en dos de las tres pruebas: récord de pista en el Preakness Stakes y récord de ventaja en el Belmont Stakes, una hazaña que permanece vigente hasta hoy.

William Punk Jr., presidente del Jockey PDJF

Turcotte, cuyo talento y valentía fueron fundamentales para las victorias de Secretariat, dejó un legado imborrable en el deporte hípico. Su carrera y vida estuvieron marcadas por la pasión y dedicación a las carreras, convirtiéndolo en una figura emblemática dentro y fuera de las pistas. La noticia de su partida representa una pérdida significativa para el mundo del turf y para todos aquellos que admiraron su contribución a este deporte.

El presidente del Fondo de Jinetes con Discapacidad Permanente, William Punk Jr., emitió un comunicado tras el fallecimiento de Turcotte el viernes: “La Junta Directiva del Fondo de Jinetes con Discapacidad Permanente y sus beneficiarios lamentan el fallecimiento de uno de nuestros más grandes campeones y embajadores. La incansable defensa y los esfuerzos de Ron en nombre de su compañero jinete fallecido son inconmensurables. Si bien es reconocido como miembro del Salón de la Fama de las Carreras por sus logros en la silla de montar, sus contribuciones al PDJF lo consolidaron como un gigante en el corazón de todos los asociados a esta organización. Su memoria y su impacto perdurarán por siempre. Nuestros pensamientos y oraciones están con Gaetane, sus hijas, su familia y amigos en este momento difícil”.

De igual manera la HBPA Nacional añadió: «La Asociación Nacional de Benevolencia y Protección de Jinetes se une a toda la comunidad hípica en el duelo por el fallecimiento de Ron Turcotte, uno de los jinetes más célebres y queridos del deporte. Recordado como el jinete de Secretariat durante la inolvidable Triple Corona de 1973, Ron tiene un lugar asegurado en la historia de las carreras. Sin embargo, más allá de sus victorias históricas, fue admirado por su humildad, valentía y dedicación de toda la vida a las carreras de pura sangre. Su legado estará siempre ligado a la grandeza de nuestro deporte. En nombre de los jinetes y amazonas de todo el país, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos los que se sintieron conmovidos por su extraordinaria vida».