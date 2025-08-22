Este ejemplar de Rafael Cartolano consiguió uno de los mejores ajustes para buscar la gloria en la Gala Hípica de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 24 de agosto, el hipódromo La Rinconada se viste de gala para presentar la reunión número 32, con 12 competencia de su programación, entre ellas los siete eventos selectivos de la Gala Hípica de Caracas.

La undécima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional se disputará la sexta edición del Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (G1), en distancia de 2.000 metros para ejemplares nacionales e importados de 3 y más años.

Arrebol (número 9), es un zaino de cuatro años de edad, nacido y criado en el Haras La Primavera, la cual, repite la monta del látigo Robert Capriles y entrenado por Rafael Cartolano para el Stud V&V.

Asimismo, hace su reaparición a la pista caraqueña luego de un descanso corto de 35 días sin correr, por lo que, en su última actuación obtuvo el triunfo del día 20 de julio del presente año con 8 1/4 cuerpos de ventaja, y dejó crono de 111’’4 para el recorrido de 1.800 metros.

Cabe mencionar que durante la entrevista realizada el miércoles 20 de agosto en los espacios de la arena de Coche, el trainer Cartolano dijo que Arrebol: “Este ejemplar también se encuentra muy bien. Viene de obtener triunfo en su última actuación. Vamos a un lote bastante rankeado en este clásico y aspiramos y esperamos estar decidiendo dicha prueba”.

Es importante destacar que el pupilo Cartolano el día martes 19 de agosto trabajo de segunda vuelta y ajustó 46’’2’’ para 600 metros, en silla, en la recta de enfrente publicado por la hoja de ajustes por la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

