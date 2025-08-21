Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°32 en el hipódromo La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 24 de agosto, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Entre los favoritos de la cátedra, tres ejemplares han alcanzado el mayor puntaje. Se trata del importado Perfect La Combee (USA), con Jhonathan Aray sobre los estribos, presentado por Carlos Luis Uzcátegui, el invicto dosañero Star White, con la monta del "General" Jaime Lugo y finalmente Padel, conducido nuevamente por Jhonathan Aray y preparado por Carlos Luis Uzcátegui.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Perfect La Combee (USA) 15 Dios Will (USA) 4 Compadre Peche 3 Rozagante (USA) 3 Parrillero 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Nikitis (USA) 13 Fast Sensations 7 She a Baddie (USA) 5 Marakovitz 2 Bienmesabe 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Bella del Cielo 13 The Exquisite Girl (USA) 8 Amor Platónico (USA) 6 Spectacular Queen (USA) 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Star White 15 Zadkiel 8 Raycharles 3 Big Hurricane (USA) 2 Rey de Corazones 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Padel 15 Toro Salvaje (USA) 6 Rod Hendrick 4 Arrebol 3 Vino Tinto 2 Astuto 1

SEXTA VÁLIDA