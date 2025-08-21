Gaceta Hípica TV llega renovada en la pantalla de Meridiano TV. ¡Entérate de los detalles!

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros:

Gaceta Hípica TV, el programa que durante décadas ha sido referencia para fanáticos, jugadores y amantes de los caballos de carreras en nuestro país inicia una nueva etapa por Meridiano Televisión.

El espacio se transmitirá de martes a sábado a las 5:00a.m. en Meridiano Televisión, señal abierta para toda Venezuela. Y en HD a través de Simpleplus, Inter Go y NetUno Go. Una cita obligada para los apasionados del turf.

Una nueva generación en Gaceta Hípica

En esta temporada, el especialista Juan José Reyes estará acompañado por Jorgenys Martínez y Albany González. Reyes, comunicador social y analista apasionado del hipismo, asegura que formar parte del programa “es un sueño hecho realidad”. Su trayectoria lo respalda: desde sus primeras experiencias en La Rinconada hasta convertirse en un referente en pronósticos y análisis de carreras.

Con él llega un estilo fresco, cercano y detallado: una mezcla de estadísticas, entrevistas exclusivas y la pedagogía necesaria para que tanto expertos como nuevos aficionados puedan disfrutar y aprender de cada jornada.

https://www.instagram.com/p/DNlpSjNx_v5/?img_index=1

Hipismo con pasión venezolana

“El hipismo es el mejor pasatiempo del venezolano”, afirma JJ Reyes. Por eso, esta nueva etapa de Gaceta Hípica TV busca conectar con la audiencia ofreciendo más interacción, análisis profundo y contenidos de valor.

El programa repasará lo mejor de la actualidad hípica, pronósticos de las jornadas, entrevistas a protagonistas y momentos históricos que han marcado generaciones. Todo bajo el sello de calidad de Gaceta Hípica, que este año celebra 75 años de tradición de generación en generación.

No te lo pierdas: Desde este martes 26 de agosto, activa tu alarma a las 5:00a.m. y acompaña a la familia hípica en la pantalla de Meridiano Televisión.