Gaceta Hípica presenta cobertura exclusiva de Saratoga con el Travers Stakes como plato fuerte

Además tiene un especial de 16 páginas full color con historia y actualidad de la Gala Hípica de Caracas

Por Meridiano

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 12:27 pm
Foto: Cortesía
La revista Gaceta Hípica, reconocida como la “Biblia del Hipismo”, ofrecerá esta semana una cobertura especial de todas las competencias que se celebrarán en el mítico hipódromo de Saratoga, incluyendo los clásicos de mayor renombre y con un valor agregado: estadísticas y análisis únicos que no se encuentran en ningún otro lado.

El punto central de la reunión será el Travers Stakes, una de las pruebas más importantes del calendario hípico mundial, donde participará el doble coronado Sovereignty, considerado el mejor potro de tres años de la generación. El ejemplar se enfrentará a Magnitude, Bracket Buster, Strategic Focus y McAfee, en una carrera que promete ser memorable.

Asimismo, la jornada contará con el Personal Ensign Stakes (G1), que tendrá en la pista a Thorpedo Anna, ganadora como la mejor exponente de la temporada 2024.

El cartel se completa con pruebas selectivas de máximo nivel:

  • Lake Placid Stakes (G2)

  • H. Allen Jerkens Memorial Stakes (G1)

  • Resorts World Casino Ballerina Stakes (G1)

  • Forego Stakes (G1)

Con pronósticos especializados, cifras exclusivas y la profundidad de análisis que caracteriza a la publicación, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo como la revista número uno del país y la referencia obligada para los seguidores del deporte de los reyes.

Además con todo la jornada de la Gala Hípica de Caracas y un especial full color que incluye historia y actualidad del evento. 

 

Jueves 21 de Agosto de 2025
