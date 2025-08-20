Te invitamos a conocer un poco de la historia del Travers Stakes Grado 1

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de celebrarse la edición 156 del Travers Stakes (G1) con una bolsa de $1.25 millones, en la cual se dan cita los mejores tresañeros en la temporada. El Travers S., mejor conocido el Derby de Medio Verano o MIdSummer Derby, marca que la temporada veraniega en el hipódromo de Saratoga está llegando a su fin. Uno del mitin más selecto de Norteamérica que dura 40 días, y que culminará el 1 de septiembre, fecha que se conmemora el Día del Trabajado o Labor Day.

Travers Stakes es una historia gracias a un propietario

El Travers Stakes es una carrera estadounidense de caballos purasangre más importante en estas tierras que se celebra en el hipódromo de Saratoga en Saratoga Springs, Nueva York. Recibe el apodo de "Midsummer Derby" y es la tercera carrera más importante Grado 1 según las clasificaciones internacionales, solo superada por el Kentucky Derby y el Belmont Stakes.

El Travers S., fue celebrada por primera vez en 1864, y es la carrera de apuestas más antigua de Estados Unidos específicamente para caballos de tres años y recibió su nombre en honor a William R. Travers, presidente de la antigua Asociación de Carreras de Saratoga. Su caballo, Kentucky, ganó la primera edición del Travers.

La carrera es el punto culminante de la reunión de competencias de verano en Saratoga, al igual que el Belmont Stakes lo es de la reunión de primavera en Belmont Park.

Travers Stakes una carrera esquiva para yeguas por un siglo

A lo largo de sus 156 ediciones, donde sólo seis años no se pudo celebrar 1896, 1898, 1899, 1900, 1911 y 1912, solo tres féminas han podido colocar su nombre en la tablilla histórica. De las primeras cinco ediciones del Travers, tres fueron ganadas por potrancas. Maiden en 1865, en 1867, Ruthless, la segunda potranca en ganar el Travers, también había ganado la edición inaugural del Belmont Stakes a principios del verano de 1867.

La tercera fue The Banshee en 1868. Mientras que Lady Rotha, en 1915, fue la última potranca en ganar el Travers; Thorpedo Anna se quedó a una cabeza en 2024 del ganador Fierceness. Por lo cual, una potranca no ha ganado el Travers Stakes en más de un siglo.

Para la presente edición no fueron inscritas ninguna femenil de tres años. Por lo cual, Lady Rotha, seguirá siendo la última hembra en ganar este evento.